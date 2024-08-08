شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة ومدى تأثر القاهرة بسيول الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "لم نعتاد على سقوط الأمطار في فصل الصيف، ولكن على مدار الـ 5 سنوات الماضية، يشهد شهر أغسطس أمطارًا على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر".

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع عبر فضائية "ON"، أن السبب في سقوط تلك الأمطار هو الفاصل المداري، وهو عبارة عن خط وهمي يفصل بين الكتل الهوائية الرطبة والجافة بين نصف الكرة الشمالي والجنوبى ويكون عند منطقة مدار السرطان.

وأشارت إيمان شاكر، إلى أنه في فصل الصيف يتقدم الفاصل المداري تمامًا باتجاه دولة السودان، لذا تشهد أمطارًا وسيولًا وفيضانات، ويتقدم شمالًا اتجاه الحدود الجنوبية لمصر، مما يؤدي لسقوط أمطار، ومنذ أسبوع نشهد سقوطًا للأمطارعلى جنوب محافظة البحر الأحمر، حلايب وشلاتين، وأسوان، وأبو سمبل، وشرق العوينات، مؤكدة أن هذه الأمطار بعيدة تمامًا عن القاهرة والجيزة وشمال البلاد، وتسببت السيول بالأمس في إغلاق الطرق وتوقف الملاحة، وستستمر حتى يوم الأحد القادم.

ولفتت إلى أن فصل الصيف قارب على الانتهاء، حيث يتبقى حوالي 40 يومًا على نهايته، وبالتالي ستنخفض درجات الحرارة، موضحة أن شهر أغسطس درجات الحرارة به منخفضة رغم ارتفاع نسبة الرطوبة، مؤكدة أنه مع بداية سبتمبر سيبدأ انخفاض الحرارة والرطوبة، وأن الخريف سيبدأ يوم 23 سبتمبر وسننتهي من الموجات الحارة.