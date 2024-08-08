شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع تنمية أراضى "هيئة المجتمعات العمرانية" برأس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب جولته بمدينة رأس الحكمة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف أعمال تنمية الأراضى الخاضعة لولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" بمنطقة غرب الضبعة بمساحة 1230 فداناً، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



والتقى المهندس شريف الشربيني، عدداً من العمد والمشايخ والأهالي أصحاب التواجدات بمنطقة غرب الضبعة، واستمع لمطالبهم، ووجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، كما وجه بإشراك شركات الأهالى فى تنفيذ أعمال التنمية بالمنطقة.



وأكد وزير الإسكان، للأهالي أصحاب التواجدات بمنطقة غرب الضبعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية المنطقة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.