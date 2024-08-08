شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يكشف سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أوضحت سبب الارتفاع الطفيف في سعر الدولار نتيجة خروج الأموال الساخنة يوم الاثنين الماضي، والسياسة المرنة لسعر الدولار، موضحا أن خروج الأموال جاء وفقا للسيولة الدولارية بالسوق.

أضاف الحمصاني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج" كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على فضائية" ON"، أن المعلومات الواردة من البنك المركزي توضح أن هناك تزايد في تحويلات المصريين بالخارج في ظل السياسة النقدية الحالية، منوها أن الاستراتيجية الجديدة للحكومة الجديدة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، وهي تضم تسهيل الاجراءات للمستثمرين، وتبسيط إجراءات التعامل مع جهة واحدة.

ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف لتحفيز المستثمرين، ودعمهم، فضلا عن برنامج دعم للصادرات، والمصدرين المصريين وستتضمن الاستراتيجية حوافز لقطاع السناعة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ستضم جوانب لتعميق الصناعة، وتحفيز المستثمرين، أو تيسير إجراءات التوسع وإجراء التراخيص، وهناك العديد من المزايا سيتم الكشف عنها قريبًا.

وعن شكاوى نقص دواء منع الحمل، قال: "الدواء بصفة عامة وفي اجتماع انتهي منذ قليل لتوفير الدواء بشكل عام، والأدوية إن شاء الله الفترة المقبلة بما لا يتجاوز 3 أشهر سيتم توفيرها".