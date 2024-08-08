حريق وإصابة مريضة وطبيب.. مركز البرج يكشف تفاصيل الواقعة بفرع المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعربت مراكز البرج سكان، عن بالغ أسفها للحادث الذي وقع في فرعها بمنطقة المعادي، والذي أسفر عن إصابة مريضة وطبيب تخدير بحروق نتيجة حريق اندلع في غرفة واحدة بالفرع، وأنه انطلقت صافرات الإنذار فور إندلاع الحريق، حيث قام فريق العمل بإخلاء المركز من الزوار، وتمت السيطرة على الحريق مما حال دون امتداده للمركز بالكامل.

وأشارت المراكز، إلى أنه تم استدعاء جهاز الدفاع المدني والإسعاف، وتم إخماد الحريق بالكامل ونقل المصابين إلى أقرب المستشفيات مع الحرص على متابعة حالة المصابين على مدار الساعة وزياراتهم.

وقامت إدارة مراكز البرج سكان، بالتعاون الكامل مع الجهات المختصة حيث قامت النيابة العامة ووزارة الصحة وجهاز الدفاع المدني وهيئة السلامة والصحة المهنية بإجراء معاينات فنية لمكان الحادث.

ولخصت المراكر ما حدث في النقاط التالية:

أولاً: المريضة دخلت المركز لإجراء إشعة تحت مخدر كامل بناءً على رغبة المريضة تحت جهاز أشعة عادي مفتوح وغير مغلق، ونشب الحريق بعد إتمام الإشاعة تمامًا وكانت المريضة في مرحلة الإفاقة.

ثانياً: كان طبيب التخدير متواجد مع المريضة أثناء الإفاقة وعند حدوث الحريق، ورغم إصابته في يده من الحريق، إلا أنه قام بإجراء الإسعافات اللازمة لها حتى وصول فريق الإسعاف.

ثالثاً: تم نقل المريضة والطبيب المصابين الى المستشفيات مع تقديم الدعم الكامل للمريضة واسرتها في أفضل المستشفيات وعلى يد أكفأ الأطباء حرصا منا على الاطمئنان على حالتها أثناء تلقي أي علاج لازم، وتؤكد مراكز البرج سكان أنهم على أتم استعداد لمواصلة التكاتف والتضامن مع الأسرة حتى استكمال علاجها.

رابعاً: تؤكد مراكز البرج سكان على سلامة جهاز الاشعة، مع وجود عقود صيانة مع المصنعين الدوليين يشمل جدول صيانة دورية صارم على جميع الأجهزة طبقًا للمعايير الدولية للحفاظ على كفاءتها وأمنها بما يضمن اعتماد مراكزنا من أعلى الجهات الدولية.

خامساً: الأمر قيد التحقيق من النيابة العامة والجهات الرقابية والتي نثق في نزاهتها وقدرتها على الوصول للحقيقة.

وتؤكد مراكز البرج سكان على إيمانها التام بالشفافية والحرص على التعاون مع كافة وسائل الإعلام وأنه سيتم إعلان أي مستجدات للرأي العام عقب انتهاء تحقيقات النيابة العامة والجهات الرقابية المختصة بعد تقديمها لكافة المستندات المتعلقة بالواقعة.