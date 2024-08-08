بيان مهم من وزارة العمل بشأن فرص العمل السعودية - التخصصات والشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن حصول 300 شاب مصري على شهادات فحص مهني مُعتمدة تؤكد امتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية على 5 قطاعات.

وأوضحت وزارة العمل، بحسب بيانها، الخميس، أن القطاعات المتاح بها فرص العمل هي : الكهرباء، والسباكة، واللحام، والنجارة، وميكانيكا السيارات.

وقال "جبران"، إن هؤلاء الشباب أول دُفعة رسمية في إطار تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وتُمثلها شركة تكامل السعودية.

وأضاف وزير العمل، أن عملية الإختبارات هذه حدثت في مركزي تدريب "مهني بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، و"مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة" الشرابية سابقًا"،بالقاهرة بالتعاون مع الجانب السعودي عن طريق "أون لاين".

وأكد "الوزير"، على أن نسبة نجاح هذه الدفعة الأولى في عملية الاختبارات النظرية والعملية هي 92%، لافتًا إلى أنه بالحصول على الشهادات لهذه الدُفعة الأولى تنطلق معها المرحلة الإلزامية لأهمية الحصول على هذه الشهادات قبل السفر للعمل بالسعودية، طبقًا للإتفاقية؛ لضمان امتلاك المهارات اللازمة للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي.

وأكد محمد جبران، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، وأن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق، مستشهدًا باتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف كونها تعتمد على برنامج تحرص البلدين على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.

وأوضح وزير العمل، أن شهادات الفحص المهني واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية؛ بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة، حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة ومهارة الراغب في السفر فيها وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج وتجعله لا يعمل بشكل مُستدام .

يذكر أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، ويمكن التقديم عليها والتسجيل لاستخراج الشهادة على الرابط التالي.. اضغط هنا