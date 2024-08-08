مصطفى بكري يكشف تفاصيل إقامة منطقة صناعية إماراتية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والصناعة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يعمل 24 ساعة ويكاد ينام ساعات قليلة، مؤكدا أنه شخص دؤوب، للعمل على تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.

وقال بكري، خلال نقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إن وزير الصناعة المهندس كامل الوزير، التقى وفدًا من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات، وعمر السويدي وكيل الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مشترك بين البلدين.

وأوضح أن كامل الوزير استعرض خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية.

وتابع :"الأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم".