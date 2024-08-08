شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الأردنية تبرز اتصال الرئيس السيسى مع رئيس وزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الاتصال الهاتفى بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر اليوم الخميس.

ونقلت الوكالة عن بيان الرئاسة تأكيدات الرئيس السيسى، على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم، والدفع بمسار سياسى على أساس حل الدولتين.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتصال تطرق إلى الأوضاع الدولية والإقليمية، حيث أوضح الرئيس السيسى رؤية مصر لكيفية استعادة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط الذى يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر.