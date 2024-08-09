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شريف فتحى: المتحدة شريك أساسى فى الترويج للسياحة المصرية (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن مطارات برج العرب ومطروح والعلمين سهلت الوصول إلى المقاصد السياحية المختلفة.

أضاف وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك أساسي في الترويج للسياحة المصرية.

ووجه شريف فتحي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النظام والتنظيم الذي يشهده مهرجان العلمين الجديدة.

وزير السياحة
وزير السياحة

وقال شريف فتحي، إن السياحة أصبحت متقدمة رغم التحديات الموجودة، إلا أن مصر باتت قادرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات السياحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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