شكرا لقرائتكم خبر عن شريف فتحى: المتحدة شريك أساسى فى الترويج للسياحة المصرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إن مطارات برج العرب ومطروح والعلمين سهلت الوصول إلى المقاصد السياحية المختلفة.

أضاف وزير السياحة والآثار، في مؤتمر صحفى بمدينة العلمين الجديدة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شريك أساسي في الترويج للسياحة المصرية.

ووجه شريف فتحي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النظام والتنظيم الذي يشهده مهرجان العلمين الجديدة.



وزير السياحة

وقال شريف فتحي، إن السياحة أصبحت متقدمة رغم التحديات الموجودة، إلا أن مصر باتت قادرة على إيجاد حلول لجميع المشكلات السياحية.







