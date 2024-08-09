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وزير التعليم العالى: 23 ألف طالب دخلوا كليات الطب البشرى العام الماضي

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلاب الذين دخلوا كليات الطب البشري العام الماضي 23 ألف طالب في سابقة تحدث لأول مرة في مصر، وتابع: "مصر تصدر الطب الآن، لأننا قريبين جدا من وصول الرقم لـ30 ألف طالب في كليات الطب".

أضاف عاشور، في تصريحات للإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يذاع عبر قناة dmc: "بعد أزمة أصبح الاحتياج متزايد للقطاع الطبي بأنواعه، لأن الأزمة التي حدثت في وقت كورونا أفرضت ضرورة تزايد الطب في مصر".

وتابع الوزير: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص خلال العشر سنوات الماضية على مضاعفة عدد الجامعات بحجم إنفاق اقترب من 200 مليار جنيه، ونحن نستعد لتوفير إمكانيات تلبي سوق العمل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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