شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. رابط التظلم على نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2024، عن رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع فتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024، الخميس الماضى الموافق 8 أغسطس 2024، ولمدة 15 يومًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024، على الموقع الرسمى للوزارة، اضغط هنا...، موجهة الطلاب بالتقدم بطلب التظلمات على النتيجة، وذلك بعد دفع مبلغ 300 جنيه مصرى عن المادة الواحدة من خلال أحد منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك (البريد المصرى - فورى - وقتى - إيجى باى - سداد - ضامن - أمان -مصارى - بيى - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال)، وبعد الدفع يلزم على الطالب الدخول للموقع واختيار المادة أو المواد التى يريد التظلم بها.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بمتابعة الموقع الرسمى للوزارة بشكل شبه يومى لمعرفة موعد ومكان الاطلاع الخاص بـ التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2024 وكذلك الاطلاع على نتيجة طلب التظلم.

وأضافت وزارة التعليم، بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين يمكنهم التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) فى التوقيتات المناسبة لهم للتظلم بعد سداد الرسوم المقررة فى منافذ الدفع. https://tazalom.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F#loaded

يُذكر أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة للعام الدراسى 2024، بنسبة نجاح بلغت 81.3%، موضحًا أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 729835، وعدد الحاضرين 726648، وعدد الناجحين 590992، وبلغ عدد الطلاب الباقين للدور الثانى 96984.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الثانى لامتحانات الثانوية العامة، ومدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسى 2023 / 2024، والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024 وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر 2024.