شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية من أمراض القلب أبرزها.. ‎12 فائدة لبذور دوار الشمس والان مع تفاصيل الخبر

تتمتع بذور دوار الشمس بفوائد عديدة فهى مغذية جدا وغنية بـ الألياف الغذائية التي تلعب دورًا مختلفًا في الأمعاء وللجسم وتمنع الإمساك كما أنها غنية بالأحماض الأمينية وعلى رأسها التريبتوفان، والذى يتميز بأنه الحمض الأميني الذي تصنع منه النواقل العصبية في الدماغ، كما أنها غنية بفيتامين هاء المضاد للعقم وكذلك فيتامين_ب1 , وب 5 و الفوليك_أسيد ، وغنية أيضا بالفايتوسيترول والتي لها دور كبير في تخفيض الكوليسترول، وهو غني بالمعادن مثل المغنيسوم وكذلك النحاس.

كما أن بذور دوار الشمس تعتبر ذات مشعر سكري منخفض وهذا يعني أنها مفيدة لمريض السكري لأنها تبطيء من امتصاص السكريات إلى داخل الأمعاء عند وجودها بما يتناسب او يتقارب مع قدرة البنكرياس الضعيفة على التعامل مع هذه السكريات.

وفى التقرير التالى نتعرف على 12 فائدة لبذور دوار الشمس:

‏‎1- الحماية من أمراض القلب والشرايين

‏‎2- تعيد توازن هرمونات الجسم.

‏‎3- تساعد فى مكافحة السرطان.

‏‎4- تعزز صحة الحامل والجنين.

‏‎5- تحسن مستويات السكر فى الدم.

‏‎6- تعزز صحة الغدة الدرقية

‏‎7- تحسن نضارة البشرة.

‏‎8- تمنع تشنج العضلات.

‏‎9- تقوى العظام.

‏‎10-تكافح الامساك والاسهال.

‏‎11- تخفف الوزن الزائد.

‏‎12- تحسن مستويات الطاقة.