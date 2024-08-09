شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أول جريمة مهدت الطريق أمام سفاح الجيزة لارتكاب وقائع القتل المتسلسل والان مع تفاصيل الخبر

اقترب الفصل الأخير فى رحلة قذافى فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، من النهاية، بعد صدور 4 أحكام بالإعدام ضد المتهم، من بينهم احكام نهائية فى وقائع قتل صديقه وسكرتيرته وفتاة الإسكندرية.

فجرائم القتل ارتكبها "السفاح"، بين أعوام 1015 وحتى 2018، ولكن أول جريمة أرتكبها السفاح كانت النصب على صديق عمره المهندس رضا عبد اللطيف، فبحسب رواية دفاع المجنى عليه أكد أن صداقتهما ممتدة منذ الصغير، ولكن التعامل المادى بينهم بدأ فى عام 2005.

ونوه محامى الضحية إلى أن "قذافي" اقناع صديقه باستثمار أمواله فى مجال المكتبات والمحال التجارية، واستولى المتهم من صديقه على ملايين الجنيهات وبعد مطالبته برد أمواله قرر التخطيط لقتله فى ابريل من عام 2015.

كانت النيابة العامة أمرت فى 1 فبراير2021، بإحالة المتهم "قذافى فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، فى أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامى 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها فى مقابر أعدها لذلك.