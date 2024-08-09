شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تكليفا من وزير الزراعة لقيادات الوزارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الرسائل والتكليفات الهامة لقيادات الوزارة وقطاعاتها ومديرياتها وجميع العاملين، تتضمن أولويات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشملت توجيهات وزير الزراعة التالى:

1- التنسيق المستمر بين كافة أجهزة الوزارة وقطاعاتها والمحافظات لإزالة أى معوقات لتحقيق التنمية الزراعية.

2- تنمية البحث العلمي من خلال مركز البحوث الزراعية والصحراء وجميع الباحثين والعلماء فى المعاهد والأقسام التابعة لهما.

‏3- تطبيق أفضل التجارب البحثية على أرض الواقع في سبيل زيادة إنتاجية الفدان واستنباط سلالات جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخيه وندرة المياه .

4- التواجد الفعلى للعاملين بالوزارة من باحثين ومهندسين زراعيين وبيطريين في الحقول وبين المزارعين والمربيين للتواصل المستمر معهم.

5- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والطب البيطري على مستوى قرى الريف المصرى.

‏6- العمل العمل على ملف حماية الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها ورصد أي تعديات و إزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

‏7- منع حرق المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرزُ و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة البيئة

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8- تشديد الرقابة ومتابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية و متابعة أعمالها وتعميق دورها لدعم الفلاح.

9- تحسين سلالات الماشية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان.

‏10- التأكد من توزيع الأسمدة بشكل عادل على الجمعيات الزراعية ووصول الدعم لمستحقيه.

‏11- حصر الأصول الخاصة بالوزارة والجهات الاقتصادية التابعة لها وإدارتها باسلوب اقتصاد احترافي واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق العائد الاقتصادى منها.

‏12- التوسع فى إنشاء منافذ بيع المنتجات والسلع من انتاج مشروعات الوزارة وجهاتها الإنتاجية وضخ المزيد من السلع للبيع للمواطنين بأسعار منخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

‏13- حصر الثلاجات التي بها تخزين بعض المنتجات وغير موجودة في الأسواق وكذلك المخازن والتنسيق مع وزارة التموين في ذلك لتلافي أي أزمة أو احتكار.

‏14- تفعيل الرقابة على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية واللحوم.

‏15- إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية بالمحافظات وضمان تقديم الخدمات للمزارعين بشكل لائق.