شكرا لقرائتكم خبر عن 15 تكليفا من وزير الزراعة لقيادات الوزارة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 09 أغسطس 2024 04:00 ص
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الرسائل والتكليفات الهامة لقيادات الوزارة وقطاعاتها ومديرياتها وجميع العاملين، تتضمن أولويات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
وشملت توجيهات وزير الزراعة التالى:
1- التنسيق المستمر بين كافة أجهزة الوزارة وقطاعاتها والمحافظات لإزالة أى معوقات لتحقيق التنمية الزراعية.
2- تنمية البحث العلمي من خلال مركز البحوث الزراعية والصحراء وجميع الباحثين والعلماء فى المعاهد والأقسام التابعة لهما.
3- تطبيق أفضل التجارب البحثية على أرض الواقع في سبيل زيادة إنتاجية الفدان واستنباط سلالات جديدة تتأقلم مع التغيرات المناخيه وندرة المياه .
4- التواجد الفعلى للعاملين بالوزارة من باحثين ومهندسين زراعيين وبيطريين في الحقول وبين المزارعين والمربيين للتواصل المستمر معهم.
5- تفعيل دور الإرشاد الزراعي والطب البيطري على مستوى قرى الريف المصرى.
6- العمل العمل على ملف حماية الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها ورصد أي تعديات و إزالتها في المهد بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
7- منع حرق المخلفات الزراعية وعلى رأسها قش الأرزُ و اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة البيئة
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8- تشديد الرقابة ومتابعة سير العمل في الجمعيات الزراعية و متابعة أعمالها وتعميق دورها لدعم الفلاح.
9- تحسين سلالات الماشية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان.
10- التأكد من توزيع الأسمدة بشكل عادل على الجمعيات الزراعية ووصول الدعم لمستحقيه.
11- حصر الأصول الخاصة بالوزارة والجهات الاقتصادية التابعة لها وإدارتها باسلوب اقتصاد احترافي واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق العائد الاقتصادى منها.
12- التوسع فى إنشاء منافذ بيع المنتجات والسلع من انتاج مشروعات الوزارة وجهاتها الإنتاجية وضخ المزيد من السلع للبيع للمواطنين بأسعار منخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
13- حصر الثلاجات التي بها تخزين بعض المنتجات وغير موجودة في الأسواق وكذلك المخازن والتنسيق مع وزارة التموين في ذلك لتلافي أي أزمة أو احتكار.
14- تفعيل الرقابة على أسواق بيع الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية واللحوم.
15- إعادة هيكلة الجمعيات الزراعية بالمحافظات وضمان تقديم الخدمات للمزارعين بشكل لائق.
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