يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

أولا: القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - الإسكندرية):

ينشر الخليج 365 قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية، والعكس)، ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها

شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد قطارات السكة الحديد على خط "القاهرة - الإسكندرية" والعكس والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية