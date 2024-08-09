شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات الحماية المدنية للتعامل مع حرائق الشقق السكنية فور اندلاعها.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الرحمن سيدالجمعة، 09 أغسطس 2024 05:30 ص
أوصت الإدارة العامة للحماية المدنية بمجموعة من الوصايا أثناء اندلاع النيران داخل الشقق السكنية لمنع وقوع أى مصابين ومنها:
- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.
- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخدام الطفاية.
-غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.
- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.
-إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.
- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.
- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعى للدخان والحرارة.
- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد اثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.
- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.
-عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.
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