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73% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة؟.

أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة.


وأيد 73% من  القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة، بينما عارض 27% من القراء موضوع الاستطلاع.


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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