شكرا لقرائتكم خبر عن 73% من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة؟. أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة.

وأيد 73% من القراء مطالب تكثيف حملات رفع إشغالات الباعة الجائلين من الطرقات والأرصفة، بينما عارض 27% من القراء موضوع الاستطلاع.



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