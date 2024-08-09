أمطار رعدية وسيول.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الجمعة إلى الأربعاء 14 أغسطس.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا، إضافة إلى شبورة مائية خلال فترات الصباح على الطرق الزراعية والمسطحات المائية القريبة منها ونشاط بحركة الرياح.

وأوضحت أنه من الجمعة حتى السبت هناك فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة والرعدية أحياناً وقد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس- مرسى علم -أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد) يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

والأحد متوقع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.