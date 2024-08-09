شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تصدر أول حركة محليات عقب توليها المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد.

كما تضمنت الحركة تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى سكرتير عام مساعد .



