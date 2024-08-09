شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الإعلان عن تحديات المياه للجامعات ومراكز الأبحاث لإيجاد حلول عملية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة جينا الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى، لبحث التنسيق المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه وأكاديمية البحث العلمي لخدمة منظومة البحث العلمى فى مجال المياه .

وتم استعراض أولويات الوزارة فى تطوير منظومة الموارد المائية تحت مظلة " الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " ، والدراسات البحثية المقترحة للتعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر .

أكد سويلم على دور البحث العلمى فى تقديم حلول بناءة ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه، شريطة أن تكون هذه الحلول قابلة للتطبيق على الأرض، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الوزارة بتحديد التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه والإعلان عنها لجميع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية لتمكينهم من التقدم بمقترحات مشروعات بحثية لوضع حلول عملية لهذه التحديات .

ووجه سويلم بقيام المركز القومى لبحوث المياه بإعداد مقترحات بأولويات الدراسات البحثية التى يمكن التعاون فيها مع أكاديمية البحث العلمي بما يخدم استراتيجية ومستهدفات الوزارة .

كما توجه الدكتور سويلم بالدعوة للكوادر العلمية بأكاديمية البحث العلمى للمشاركة فى فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" المزمع عقده فى شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات العلمية خلال فعاليات الاسبوع .



