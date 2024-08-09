شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحليات.. بالأسماء 23 قيادة جديدة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد وكذلك تعيين رئيسا لمدينة بمحافظة الجيزة، وتضمنت الحركة تصعيد عدد من رؤساء المدن والاحياء إلي سكرتير عام مساعد، جاء ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات المحليات بجميع محافظات الجمهورية لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين 11 سكرتيراً عاماً هم يحيي محمد الأدغم سكرتيراً عاماً للقاهرة ، وحسن صفوت موافي سكرتيراً عاماً للبحيرة وأحمد محمد أنور سكرتيراً عاماً للغربية وفاطمة أحمد إبراهيم سكرتيراً عاماً لأسيوط وأيمن محمد الشريف سكرتيراً عاماً لأسوان ومحمد صلاح الدين ناجي سكرتيراً عاماً للدقهلية وعبدالغفار عبدالرحمن الديب سكرتيراً عاماً للشرقية ومحمد شوقي بدر سكرتيراً عاماً لكفر الشيخ وماهر محمد هاشم سكرتيراً عاماً للسويس وعلاء عبدالجابر عمر سكرتيراً عاماً لسوهاج وضياء الديب قطب سكرتيراً عاماً للفيوم .

وأضافت الدكتورة منال عوض أن حركة قيادات المحليات تضمنت تعيين 11 من سكرتيري العموم المساعدين وهم: حسام لبيب خميس رئيس حي مصر الجديدة إلي سكرتير عام مساعد القاهرة وأحمد شاكر عبدالخالق رئيس مدينة الفيوم إلي سكرتير عام مساعد الفيوم، ومحمد نعمه كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور إلي سكرتير عام مساعد الشرقية، وأيمن السعيد عبدالباقي رئيس حي مصر القديمة إلي سكرتير عام مساعد قنا، وأحمد مصطفي السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار إلي سكرتير عام مساعد سوهاج، وعماد الدين عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة النجيلة إلي سكرتير عام مساعد الدقهلية، ومحمد علي عبدالجليل رئيس حي منشأة ناصر إلي سكرتير عام مساعد أسوان وطارق محمود اليمني رئيس حي الخليفة إلي سكرتير عام مساعد الإسماعيلية ومحمد منصور شعير سكرتير عام مساعد جنوب سيناء إلي سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وخيري حسين ابراهيم رئيس حي النزهة إلي سكرتير عام مساعد جنوب سيناء وعمرو محمد فكري رئيس مدينة ومركز المحلة الكبري إلي سكرتير عام مساعد بورسعيد، كما تم تعيين محمد عبدالحميد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها إلي رئيس مدينة الجيزة.

وطالبت الدكتورة منال عوض القيادات الجديدة بالمحافظات بضرورة بذل أقصى جهد في خدمة المواطنين والاستماع الي شكاواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من ملفات عمل الوزارة والمحافظات وعلي رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والحفاظ علي الأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف وازالة التعديات علي أراضي الدولة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أن الفترة الحالية تتطلب من جميع قيادات المحليات التفاني والإخلاص في أداء الأعمال وتنفيذ المهام المكلفين بها لتحقيق آمال وطموحات المواطنين في العديد من الملفات الخدمية علي أرض المحافظات .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية ستقوم بصورة مستمرة بمتابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية في المحافظات بالتنسيق مع السادة المحافظين وجميع الأجهزة المعنية للدفع بالمتميزين بصورة دائمة في المناصب القيادية بالمحليات واستبعاد المقصرين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية العمل الجماعي وروح الفريق الواحد بين جميع القيادات الجديدة بالمحافظات مع القيادات الموجودة حالياً بما يساهم في خدمة المواطن بأفضل صورة والإرتقاء بالخدمات المقدمة إليه من الإدارة المحلية.