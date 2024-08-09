شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد “Ultra Med” الأمريكية التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور Alf Barry رئيس مجلس إدارة شركة “Ultra Med Corp” الأمريكية والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح " بالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على دعم الاقتصاد القومي من خلال تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والعالمية وعلى رأسها شركات القطاع الخاص وعقد شراكات تعاونية إستراتيجية تساهم في سد احتياجات السوق من مختلف المنتجات التي تخدم المواطنين، مؤكداً على حرص وزارة الإنتــاج الحربــي وشركاتهــا ووحداتهــا التابعــــة على تنفيــــذ توجيهـــات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياستها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيد مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، موضحاً أن اللقاء تناول بحث إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تجميع وتصنيع المعدات الطبية الخفيفة في مصر.

وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بإستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية بشركات الإنتاج الحربي، مشيراً إلى اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بربط المستثمرين المصريين بوطنهم الأم وتعظيم الاستفادة من جهود وخبرات أبناء مصر بالخارج لدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة بمصر، مضيفاً أن الوزارة تسعى من خلال إسهاماتها في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالدولة للأمام وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للوزارة من إمكانيات تصنيعية وخبرات بشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى.

من جانبه أعرب الدكتور Alf Barry رئيس مجلس إدارة شركة “Ultra Med Corp” الأمريكية عن سعادته بعقد هذا اللقاء، لافتاً إلى أنه من المصريين العاملين بالخارج بمجال المعدات الطبية وإدارة المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، مضيفاً أن “Ultra Med Corp” هي شركة عاملة في مجال إدارة المستشفيات وهي من أكبر شركات تقديم خدمات إدارة المستشفيات والمنظومة الطبية في أمريكا.

كما أعرب “Barry” عن سعادته بما تشهده مصر من تطور وتنمية في كافة المجالات خلال السنوات الأخيرة بالرغم من تأثرها مثلها مثل باقي دول العالم من الأحداث العالمية الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاديات العالمية، وأشاد رئيس مجلس إدارة "Ultra Med" بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي والدور البارز الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما يجعل شركته تتطلع إلى عقد شراكة مثمرة مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية المتميزة للتعاون المشترك في مجال إنتاج المعدات الطبية الخفيفة.

بدوره صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص على زيادة تعميق التصنيع المحلي عن طريق التكامل بين القطاع العام والخاص في مجالات التصنيع المختلفة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى بما يدعم استراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.