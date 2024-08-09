شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. ضوابط القبول بالجامعات والمعاهد وكيفية تسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

استعدادًا لبدء تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكل المعلومات التي تساعدهم أثناء مراحل التنسيق المُختلفة، واختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الإنفوجرافات الحالية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الثانوية العامة عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتُهيب وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.



انفوجراف قواعد التنسيق (1)



انفوجراف قواعد التنسيق (2)



انفوجراف قواعد التنسيق (3)



انفوجراف قواعد التنسيق (4)



انفوجراف قواعد التنسيق (5)



انفوجراف قواعد التنسيق (6)



انفوجراف قواعد التنسيق (7)



انفوجراف قواعد التنسيق (8)



انفوجراف قواعد التنسيق (9)



انفوجراف قواعد التنسيق (10)



انفوجراف قواعد التنسيق (11)



انفوجراف قواعد التنسيق (12)



انفوجراف قواعد التنسيق (13)



انفوجراف قواعد التنسيق (14)



انفوجراف قواعد التنسيق (15)



انفوجراف قواعد التنسيق (16)



انفوجراف قواعد التنسيق (17)



انفوجراف قواعد التنسيق (18)



انفوجراف قواعد التنسيق (19)