شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بمناطق الامتداد الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية بمشروعات الطرق والمرافق بمناطق (الامتداد الجنوبي - التجمع السادس) بمساحة تقارب (16 ألف فدان) بالمدينة، حيث يقع الامتداد الجنوبي للمدينة جنوب طريق العين السخنة/ القطامية ويعتبر متنفساً جديدا للمدينة.

وخلال الجولة، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، على القائمين على الأعمال من مسئولي الجهاز والشركات، بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة لها، وطبقاً للمعايير والاشتراطات الفنية القياسية، أملاً في جذب العديد من النشاطات الاستثمارية بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تخطيط منطقة الامتداد الجنوبي بما يضمن استيعاب كافة الأنشطة السكنية والخدمية والتجارية والترفيهية، وذلك لتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وكذا فرص العمل.