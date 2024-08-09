ضبط مدير شركة استولى على أموال مواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مدير شركة إلحاق عمالة بالخارج؛ استولى على أموال مواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل أفادت قيام (المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرته على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فضلاً عن قيامه بالترويج لنشاطه على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهم، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبي السفر للعمل بالخارج – صور ضوئية لتأشيرات وعقود عمل بإحدى الدول – 2 أكلاشيه "تحمل اسم الشركة" – دفتر ايصالات استلام مبالغ نقدية).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع مالك الشركة "متواجد حالياً خارج البلاد".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.