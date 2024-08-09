احتجزوه بحديقة موالح.. ضبط 4 أشخاص اختطفوا عاطل في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات اختطاف عاطل بالمنوفية، وتمكنت من ضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (مزارع- مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (عاطل) عن مسكنهما مُستقلاً دراجته النارية وبالاتصال على هاتف المتغيب فوجئ بتجاوب أحد الأشخاص معه وطلب منه (200 ألف جنيه) نظير إطلاق سراح نجله.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة المركز)، وكذا تحديد مكان احتجاز المجني عليه بإحدى حدائق الموالح بدائرة مركز شرطة الباجور.

باستهداف المتهمين وتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجني عليه وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدري "الهيروين، الحشيش"- بندقية خرطوش- فرد محلي - عدد من الطلقات).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث استقلوا سيارة ملاكي "مستأجرة" وتوجهوا لمكان تواجد المجني عليه وقاموا باستيقافه حال سيره بالدراجة النارية بطريق ترابي واختطافه والاستيلاء على الدراجة خاصته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.