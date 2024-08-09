أخبار مصر

ضبط مالك مصنع في القاهرة بحوزته مُنظفات مجهولة المصدر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك مصنع توريدات - كائن بدائرة قسم شرطة المعادي)؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وعدم وجود سجل صناعي وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية بقصد الغش.

عُثر بداخل المصنع على (10 آلاف عبوة فارغة مجهزة للتعبئة - أكثر من 3600 عبوة معبأة –8 جركن من الصابون السائل – 3 ماكينات "تغليف، طباعة، تعبئة").

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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