شكرا لقرائتكم خبر عن حلم البالطو الأبيض يتبدد.. نانسي من 98.4% فى إعدادي لـ18% فى ثانوية عامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أكد أيمن توفيق زكى والد الطالبة "نانسي" الطالبة بالثانوية العامة بمدرسة يحى كيلانى الثانوية بمركز ديروط بأسيوط، إن ابنته نانسى طالبة مجتهدة، ومتفوقه فى كل المراحل التعليمية وكانت من الأوائل على إدارة ديروط التعليمية من بداية الصف الأول الابتدائى وفى كل المراحل التعليمية، ففى المرحلة الابتدائية حصلت على 98.5% والمرحلة الإعدادية حصلت على قرابة 98.4%، وكانت من أوائل المحافظة وفى الصف الأول والثانى الثانوى كل تقديرات امتياز وجيدا جدا فى كل المواد.

وأضاف والد نانسى: "ابنتى متفوقة جدا فى كل المواد بشهادة مدرسيها، وزملائها وكل من يعرفها والكل كان يتوقع لها كلية من كليات القمة ولكن نتيجة الثانوية العامة، حولت منزلنا الذى ينتظر نجاحها بالفرح والزغاريد إلى مأتم حيث وجدنا نتيجة ابنتى 18% وهو أمر لا يصدقه عقل فالكل كان يتوقع لها درجات فوق الـ 95% وفقا لحلها فى كل المواد مما تسبب فى انهيار بنتى تماما ودخولها فى حالة نفسية ولكنى على ثقة إن حقها لن يضيع".

واضاف والد نانسى: "كنت اتابع امتحاناتها يوميا ونراجع حلها فى كل المواد من خلال نماذج الحل وكانت دائما حلولها مطابقة تماما لنماذج الإجابة عدا نقطة او اثنين فى مادة، أو مادتين ففى مادة اللغة الفرنسية بعد مراجعة الامتحان بنتى تحصل على 40 من 40 ولكن فوجئنا بانها حصلت على 7 درجات فهل هذا يصدق ، وفى اللغة الإنجليزية تحصل على 50 من 50 فوجئنا بانها حصلت على 6 درجات ونصف وفى اللغة العربية بنتى وفقا لحلها تحصل على 79 من 80 فوجئنا بانها حصلت على 13 درجة من 80 ومادة الجيولوجيا حصلت على 4 درجات من 60، والكيمياء 6 درجات من 60 وهذا أمر لا يصدقه عقل وغير معقول لطالبة ننتظر ان تكون من أوائل الجمهورية فمن المؤكد ان هذه الدرجات لا تخصها على الإطلاق وهناك خطـ فى الرصد أو التصحيح".

وطالب والد نانسى وزير التربية والتعليم وكل مسئولى التعليم إن يعتبرون نانسى ابنتهم وانصافها وارجاع حقها لأن هذا مستقبل ابنته .

ومن جهته قال محمد إبراهيم الدسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الوزارة، أعلنت عن بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023 / 2024؛ اعتباراً من الخميس الموافق 8 / 8 / 2024، لمدة 15 يومًا تنتهى الخميس الموافق 22 / 8 / 2024، على أن تبدأ اجراءات الاطلاع بالمقرات المحددة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، أنه يحق للطالبة أن تحضر بمفردها لمقر التظلمات أو مع ولى أمرها وممنوع اصطحاب مدرس المادة مع الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى، ويتم تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر ، و يتم الاطلاع على صورة إجابة ( ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة .- يقوم الطالب بمراجعة الاجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك ، و فى حالة تعديل درجات الطالب يتم اخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.



تقديرات الطالبة بالصف الثاني الثانوي



درجات نانسي في المواد



نتيجة الشهادة الإعدادية لنانسي



نتيجة نانسي في الثانوية العامة