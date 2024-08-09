شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر تطبيق "مدرستنا بلس" والان مع تفاصيل الخبر

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة أسئلة وإجابات امتحانات الدور الأول لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2023 / 2024 عبر تطبيق "مدرستنا بلس".

وتوضح الوزارة أنه تم اتاحة النماذج الأربعة لأسئلة الإمتحانات فضلا عن نموذج الإجابة لكل امتحان عبر التطبيق أو من خلال موقع التطبيق.

ويمكن تحميل تطبيق "مدرستنا بلس" عبر “google play” من خلال الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appenza.VOD&pcampaignid=web_share

أو من خلال “App store” عبر الرابط التالي:

https://apps.apple.com/eg/app/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3/id1591939657

أو يمكن الاطلاع عبر الموقع الرسمي لـ"مدرستنا بلس":

https://madrasetnaplus.eg/



