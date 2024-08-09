شكرا لقرائتكم خبر عن طب القاهرة تحصل على شهادة الأيزو لإدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت كلية الطب جامعة القاهرة ومستشفياتها إنجازًا جديدًا بحصولها على شهادات الجودة العالمية ISO لنظام إدارة الجودة ونظام إدارة المؤسسات التعليمية، حيث حصلت أقسامها الإكلينيكية والأكاديمية على شهادة الأيزو بعد استيفاء كافة المعايير اللازمة بما يؤكد ريادة الكلية ومستشفياتها في مجال التعليم الطبي في مصر.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، حرص إدارة الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية فى جميع الكليات والإدارات والمراكز التابعة لها، والعمل على التطوير والتحسين المستمر لرفع مستوى الأداء.

وأكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أن الحصول على شهادات ISO يعكس الرؤية الشاملة للكلية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وضمان حصول الطلاب على تعليم طبي يواكب أحدث التطورات في هذا المجال، مؤكدًا أن الحصول على شهادة ISO هو إشادة دولية باستراتيجية الجامعة والكلية بتطبيق أفضل الممارسات الدولية، وتحقيق نظم إدارة ناجحة تميزها عالميًا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل وزيادة الإنتاجية.