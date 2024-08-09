شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية لتنسيق الجامعات 2024 .. 90.8% للعلاج الطبيعى و90% للصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات يوم الإثنين المقبل 12 أغسطس 2024 وتستمر حتى يوم 16 أغسطس ، وفقا لما قرره مكتب التنسيق، بحيث يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وفى نفس السياق، كشف المؤشرات عن وجود ارتفاع فى الحد الأدنى للشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الأولى والذى سجل بتنسيق الجامعات هذا العام 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48 % مقارنة بالعام الماضى والذى سجل الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة مئوية 88.29 % أي هناك زيادة فى الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى حوالى 9 درجات، ويرجع ذلك نظرا لارتفاع أعداد الطلاب الحاصلين على شرائح مجموع من 95% إلى أقل من 100% من 0.39% إلى 0.66%.

وعند النظر فى كليات العلاج الطبيعى، نجد أن الحد الأدنى للقبول بكلية علاج طبيعي بني سويف 369.5% بنسبة مئوية 90.1% بتنسيق العام الماضى، ونظرا لارتفاع مجاميع الطلاب هذا العام قد يتراوح الحد الأدنى للقبول بكلية العلاج الطبيعى 372.5 وحتى 373 درجة بنسبة مئوية 90.8% وحتى 90.9%.

وفى ذات السياق ، سجل الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بتنسيق الجامعات العام الماضى 367 درجة بنسبة مئوية 89.5 %، وبالتالي من المتوقع إلا يقل الحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة هذا العام عند 369.5 درجة بنسبة مئوية 90 %.