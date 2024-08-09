شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدا بعدد من المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أبرزت صحيفة النهار الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرة من التصعيد المستمر . استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور Alf Barry رئيس مجلس إدارة شركة “Urtla Med Corp” الأمريكية والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي. وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وفد “Urtla Med” الأمريكية التعاون المشترك

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى أن أمن الشرق الأوسط يمر بمرحلة خطيرةوزارة الأوقاف تفتتح 24 مسجدًا بعدد من المحافظات

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 9 أغسطس 24 مسجدًا، فى إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو 2024م حتى تاريخه 95 مسجدًا، منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه من يوليو 2014م حتى تاريخه 12176 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و951 مليون جنيه.

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتعاون الإقليمى والبوركينيين فى الخارج بجمهورية بوركينا فاسو، كاراموكو جان مارى تراورى. أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أول حركة للمحليات عقب توليها المسئولية وذلك في عدد من المحافظات، وتضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لحوالي 22 قيادة محلية في وظيفة سكرتير عام وسكرتير عام مساعد. وزيرة التنمية المحلية تصدر أول حركة محليات عقب توليها المسئولية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتورة جينا الفقى القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى، لبحث التنسيق المشترك بين المركز القومى لبحوث المياه وأكاديمية البحث العلمي لخدمة منظومة البحث العلمى فى مجال المياه . أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، منذ قليل، بسقوط 15 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت جباليا والنصيرات والمغازي والعملية العسكرية في خان يونس خلال الساعات الماضية. أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها أداء اختبارات القدرات، بلغ 99 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025. تنسيق الجامعات 2024.. 99 ألف طالب يسجلون باختبارات القدرات للثانوية العامة 15 شهيدا جراء غارات الاحتلال على جباليا والنصيرات والمغازى الساعات الماضية كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على مناطق من (حلايب وشلاتين -رأس بناس-مرسى علم- أبوسمبل - أسوان - الوادي الجديد)، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق. الأرصاد تحذر: استمرار فرص الأمطار الرعدية على عدة مناطق قد تصل للسيول

بدر عبد العاطى يبحث هاتفيا مع وزير خارجية بوركينا فاسو تعزيز التعاونوزير الرى: الإعلان عن تحديات المياه للجامعات ومراكز الأبحاث لإيجاد حلول عملية