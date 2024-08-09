شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2024.. خطوة بخطوة كيفية تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مكتب التنسيق للقبول بالجامعات عن الخطوات التي يجب أن يتبعها طلاب تنسيق المرحلة الأولى للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:
• قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg .
• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.
وتنطلق أعمال تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بفتح موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12/8/2024 وحتى يوم الجمعه الموافق 8/16//2024.
وقرر مكتب التنسيق أن يكون الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالبا، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.
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