شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا والعراق تدعمان جهود قادة مصر وقطر وأمريكا للوصول لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أبدى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، دعمه الكامل للبيان المشترك الصادر عن قادة مصر وقطر والولايات المتحدة والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما رحبت العراق بالبيان المشترك الصادر عن قادة مصر وقطر والولايات المتحدة والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وأفادت بأن البيان المشترك يعكس التزاما جادا من قبل القادة الثلاثة بحل الأزمة الإنسانية القائمة في قطاع غزة ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية العراقية إلى استئناف المناقشات العاجلة والتأكيد على استعداد العراق لدعم أي جهد يصب في مصلحة تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.