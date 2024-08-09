شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتجول بأحياء مصر الجديدة والخليفة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية بأحياء مصر الجديدة والخليفة لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها ، بالإضافة إلى متابعة استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.