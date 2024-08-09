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حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس بالمحافظات

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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