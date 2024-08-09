شقيقه يأوي عنصر إجرامي.. مصدر أمني يكشف حقيقة اقتحام مكتب محامي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، حقيقة اقتحام مكتب محامي في الدقهلية.

وأكد المصدر، أن ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن الزعم بقيام قوة أمنية باقتحام منزل ومكتب أحد المحامين بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية دون وجه حق عارٍ تماماً من الصحة.

وقال المصدر، إن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 5 أغسطس صدر إذن من النيابة العامة بضبط وإحضار أحد العناصر الجنائية -سبق اتهامه في 5 قضايا أبرزها "ضرب - سرقة -عاهة"، مقيم رفقة شقيقه "المحامي المذكور" بمنزل العائلة الكائن بالدقهلية "لا يوجد به مكتب محاماة" وأن كافة الإجراءات التي اتُخذت تمت في إطار من الشرعية ولم يحدث تجاوزات تجاه قاطني المنزل.