شكرا لقرائتكم خبر عن حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 12 مليونا و465 ألف خدمة مجانية خلال 8 أيام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 12 مليون و465 ألفا و649 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الخميس 8 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و645 ألفا و519 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 664 ألفا و271 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 374 ألفا و770 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 94 ألفا و182 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 40 ألفا و619 خدمة، بالإضافة لتقديم 82 ألفا و475 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 40 ألفا و70 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 38 ألفا و621 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 184 ألفا و353 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و198 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 45 ألفا و395 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 4 آلاف و866 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 2758 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ67 ألفا و945 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».