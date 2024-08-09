شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة كلنا واحد توفر سلعا بأسعار مخفضة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية رئيس الجمهورية واصلت وزارة الداخلية فاعليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بمنافذ المبادرة المنتشرة علي مستوي الجمهورية وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصرية.