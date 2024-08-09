الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "المرجيحة والشتائم" داخل مسجد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام عدد من الأشخاص باللهو داخل أحد المساجد، وتعلق أحدهم بالحبال داخل صحن المسجد.

بالفحص أمكن تحديد مكان حدوث الواقعة بأحد المساجد بالدقهلية، وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم تم تصويره عام 2022 إبان القيام بأعمال إنشائية داخل المسجد محل الواقعة".

كما تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو (4 طلاب - مقيمون بمحافظة الدقهلية) وأقروا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بهاتف أحدهم بقصد اللهو.

بداية الفيديو

كان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيديو لشباب يلعبون ومن ضمنهم شاب يتأرجح بحبل داخل المسجد، بينما يقوم آخر بتصويره، ثم يتدخّل شاب منهم بإطلاق السباب على آخرين ليطالبهم بالابتعاد لأنه يصوّر.

على الرغم من أن الفيديو لم يتجاوز الدقيقة الواحدة، إلا أنه لاقى ردود أفعال غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث غضب الأهالي مما فعله الشباب داخل المسجد خاصة إطلاقهم السباب.

رد فعل وزارة الأوقاف

من جانبها أصدرت وزارة الأوقاف، قرارًا بفتح تحقيق حول الواقعة، للوقوف على حقيقتها والمسؤول عنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه من تسبب في ظهور هذا الفيديو المسيء.