ماكرون يرحب بجهود مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.



وأفادت الرئاسة الفرنسية اليوم /الجمعة/ بأن ماكرون أكد - مجددا خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى - دعم فرنسا لهذا الاتفاق؛ الذى ينبغى التوصل إليه فى أسرع وقت ممكن لخفض حدة التوتر فى المنطقة.



وذكرت الرئاسة الفرنسية أن القادة اتفقوا - خلال هذه المحادثات الهاتفية - على مواصلة عملهم بهدف إيجاد حل دائم وذات مصداقية للأزمة على أساس حل الدولتين.



وأشارت إلى تأكيد ماكرون - مجددا - التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها فى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وشركائها الدوليين، على تحديد إطار سياسى يسمح باستعادة السلام والأمن فى المنطقة.