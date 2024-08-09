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ماكرون يرحب بجهود مصر وقطر وأمريكا للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بالجهود الدبلوماسية التى تبذلها مصر وقطر بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى قطاع غزة.


وأفادت الرئاسة الفرنسية اليوم /الجمعة/ بأن ماكرون أكد - مجددا خلال اتصالين هاتفيين مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى - دعم فرنسا لهذا الاتفاق؛ الذى ينبغى التوصل إليه فى أسرع وقت ممكن لخفض حدة التوتر فى المنطقة.


وذكرت الرئاسة الفرنسية أن القادة اتفقوا - خلال هذه المحادثات الهاتفية - على مواصلة عملهم بهدف إيجاد حل دائم وذات مصداقية للأزمة على أساس حل الدولتين.


وأشارت إلى تأكيد ماكرون - مجددا - التزام فرنسا بالعمل، إلى جانب شركائها فى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى وشركائها الدوليين، على تحديد إطار سياسى يسمح باستعادة السلام والأمن فى المنطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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