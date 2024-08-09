شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن فى أسبوع.. إضافة 50 ألف أسرة جديدة ضمن تكافل وكرامة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من من 2 أغسطس إلى 8 أغسطس 2024 ، ونستعرض أبرزها في الفيديو التالي:

وأعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بشرى سارة لـ50 ألف أسرة جديدة من الأسر الأولى بالرعاية حيث سيتم ضمهم لبرنامج "تكافل وكرامة"

وكانت الدكتورة قد شكلت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات لمتابعة تداعيات تقلبات الطقس التي تتعرض لها عدة محافظات تزامناً مع سقوط أمطار غزيرة تصل لدرجة سيول خاصة في محافظتي " أسوان والوادي الجديد"، والاستعداد الكامل لمواجهة احتمالية حدوث أي حوادث أو نكبات بالمحافظات