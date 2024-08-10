شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف اليات حماية الأطفال والرضع من موجات الحر .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حماية الأطفال والرضع خلال موجات الحر والتى تمثلت في النقاط التالية :-



- السيارة ليست مكانا لانتظار الأطفال لا تتركهم في المركبات حتى لفترة قصيرة، تحسبا لارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ

- تجنب تعرضهم للشمس المباشرة في ساعات الذروة، ابحث عن الظل أو ابق في المنزل

- احترس من عربة طفلك من تغطيتها بقطعة قماش جافة، ويمكنك استبدالها بقطعة قماش مبللة ومروحة محمولة لتبريد جسم طفلك

- اختر ملابس طفلك بعناية اجعله يرتدي ملابس خفيفة وواسعة، مع قبعة ونظارة شمسية، ولا تنسى واقي الشمس

- اجعل منزلك باردًا

- حافظ على برودة المنزل لضمان سلامة طفلك