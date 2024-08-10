شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فايز فرحات: الأهرام كانت شاهداً على تحولات المجتمع من خلال إصداراتها والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عمر المؤسسة يقترب من 150 عاما وهذا له مؤشر بقدرتها على الحفاظ على البقاء رغم كل التحولات التى مرت بها، ومن خلال إصداراتها المختلفة كانت شاهد على هذه التحولات.

وأضاف محمد فايز فرحات، خلال لقاء قناة إكسترا نيوز معه داخل مكتبه بالأهرام، ببرنامج "العاشرة" الذى يقدمه الدكتور محمد سعيد محفوظ، أن جزءا من وظائف المؤسسة هو تسجيل كل ما يحدث داخل المجتمع المصرى من خلال ما يُكتب فى الإصدارات.

تابع:" مؤسسة الأهرام تمتلك جامعة وهو أحد أشكال التأقلم المبكر للمؤسسة لتطوير مواردها المالية، ولدينا شركة متخصصة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمطابع، وشركة متخصصة فى إنتاج البلاستيك والأقلام، لافتا إلى أن هناك فلسفة تحكم قطاعات المؤسسة وهى أنه لا يمكن إفتراض هذا التطور والزحف إلى الصحافة الإلكترونية أن تأتى على حساب الصحافة الورقية.