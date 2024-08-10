شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء القاهرة: إنشاء قاعدة بيانات لتنظيم المعلومات عن الأبحاث الطبية والان مع تفاصيل الخبر

قالت نقابة أطباء القاهرة، برئاسة الدكتورة شيرين غالب، إن اللجنة العلمية بنقابة أطباء القاهرة، قد وضعت استراتيجية للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، لتحقيق عدة أهداف من بينها:

1- تطوير الممارسة الطبية: من خلال دعم البحث العلمي والنشر العلمي، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية، وتوفير فرص التعليم المستمر للأطباء.

2- إنشاء قاعدة بيانات للبحث العلمي: لجمع وتنظيم المعلومات حول الأبحاث الطبية المنشورة في مصر .

3- تفعيل دور النشر العلمي: من خلال دراسة إصدار مجلة علمية محكمة، ودعم تأثير دور النشر الطبية في مصر.

4- تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية و المشاركة فيها: لعرض آخر التطورات في المجال الطبي وتبادل الخبرات بين الأطباء.

5- توفير فرص التعليم المستمر للأطباء: من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية في مختلف التخصصات الطبية.

6- تقييم المعايير الطبية وممارسات العمل: لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت النقابة، إلى أن اللجنة العلمية تسعى أيضا إلى تعزيز التعاون بين الأطباء والجامعات والمؤسسات البحثية، ونشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، والمساهمة في تطوير النظام الصحي في مصر، لافته إلى أنه من خلال هذه الاستراتيجيات، تسعى اللجنة العلمية بنقابة أطباء القاهرة إلى تحقيق أهدافها في تطوير الممارسة الطبية وضمان جودة الخدمات الطبية وحماية حقوق الأطباء و المرضى.