شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر 2024.. كليات تقبل الطلاب المكفوفين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر لتنسيق القبول بكلياتها للعام 2024، حيث من المنتظر فتح باب تسجيل الرغبات الأيام القادمة، وحددت الجامعة للطلاب المكفوفون الكليات الآتية طبقًا للتوزيع الجغرافي:
- كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم ( الشعبة العامة وشعبة التاريخ والحضارة )
- كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم ( قسم الشريعة الإسلامية )
- كلية أصول الدين بالقاهرة
- كليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم (الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط)
- الدعوة الإسلامية
- الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة
- كليات الدراسات الإسلامية والعربية (دمياط - كفر الشيخ - الشرقية - قنا)
- الدراسات الإسلامية بأسوان
- شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بكليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط
- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة (اللغة الإنجليزية وآدابها)
- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام
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