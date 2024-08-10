شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق جامعة الأزهر 2024.. كليات تقبل الطلاب المكفوفين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جامعة الأزهر لتنسيق القبول بكلياتها للعام 2024، حيث من المنتظر فتح باب تسجيل الرغبات الأيام القادمة، وحددت الجامعة للطلاب المكفوفون الكليات الآتية طبقًا للتوزيع الجغرافي:

- كليات اللغة العربية بالقاهرة والأقاليم ( الشعبة العامة وشعبة التاريخ والحضارة )

- كليات الشريعة والقانون بالقاهرة والأقاليم ( قسم الشريعة الإسلامية )

- كلية أصول الدين بالقاهرة

- كليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم (الزقازيق - طنطا - المنصورة - شبين الكوم - أسيوط)

- الدعوة الإسلامية

- الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة

- كليات الدراسات الإسلامية والعربية (دمياط - كفر الشيخ - الشرقية - قنا)

- الدراسات الإسلامية بأسوان

- شعبتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية بكليات التربية بالقاهرة وتفهنا الأشراف – دقهلية وأسيوط

- كلية اللغات والترجمة بالقاهرة (اللغة الإنجليزية وآدابها)

- القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام