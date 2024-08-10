شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف وجبات مثالية ومتوازنة للأم المرضعة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 وجبات مهمة ومتوازنة للأم المرضعة تتضمن:

1- نصف طبق من الخضراوات والفاكهة للحصول على الفيتامينات والمعادن.

2- ربع طبق من البروتين النباتي مثل البقول أو الحيواني مثل البيض أو اللحوم بأنواعها.

3- والربع الأخير من الطبق من النشويات مثل الخبز أو الأرز مع القليل من الدهون الصحية مثل الزيوت النبايتة أو الزبدة الطبيعية.

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للسيدات الحوامل تتعلق بالتغذية الصحية في شهر رمضان، حيث تتضمن تجنب كل من :-

ـ اللحوم غير المطهية.

ـ السمك غير كامل الطهي.

ـ الحليب الخام.

ـ البيض الخام أو المطبوخ جزئيًا.

ـ المشروبات المنبهة مثل الشاي والقهوة.

ـ الأطعمة المحفوظة.