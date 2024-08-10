رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث التعاون مع ممثل اليونيسف في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

اجتمع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع جيريمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في مصر، حيث قاما ببحث أوجه التعاون المشترك، كما تفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين لشغل وظائف معلم مساعد "معلم مادة" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد "الشيخ"، حرص الحكومة المصرية على توفير منظومة محكمة لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات دون أدنى تدخل بشرى، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء فى 9 يوليو 2019، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل بمنأى عن أي تدخل بشريk معربًا عن استعداد الجهاز لنقل خبراته في إنشاء منظومة تقييم قدرات اليكترونية للنظراء في الدول المختلفة.

ومن جانبه، أعرب هوبكنز عن سعادته لوجود مركز لتقييم قدرات الراغبين في شغل الوظائف العامة عبر منظومة إلكترونية توفر تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة بين جميع المتقدمين، متطلعًا للتعاون في الفترة المقبلة مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطوير الجزء المخصص لانتظار "الأطفال" المرافقين للمتقدمين والمتقدمات خلال فترة الامتحان.

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