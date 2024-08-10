"بحوث الصحراء" يُطلق مبادرة لدعم المرأة المعيلة بجنوب سيناء - (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أطلق مركز بحوث الصحراء، مبادرة لتمكين المرأة المعيلة، بمحافظة جنوب سيناء، ضمن جهودها لتمكين المرأة السيناوية، وتحقيق وتعزيز التنمية المستدامة، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

جاء ذلك خلال لقاء مثمر جمع خبراء المركز مع ممثلي المجلس القومي للمرأة في المحافظة، أقيم تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، على أهمية هذه المبادرة، والتي اعتبرها مرحلة جديدة في تمكين المرأة السيناوية، وان رؤية المركز فيها تتجاوز مجرد توفير فرص عمل؛ ولكن أيضا خلق نموذج تنموي متكامل يضع المرأة في قلب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء.

واضاف شوقي ان هذه المبادرة تعد بداية لمرحلة جديدة من العمل المشترك، لافتا إلى أن تمكين المرأة السيناوية هو مفتاح التنمية الشاملة في المنطقة، وأنه بفضل الشراكة مع المجلس القومي للمرأة والدعم الكبير من محافظة جنوب سيناء، سيتم تحقيق نتائج ملموسة تغير وجه الحياة في سيناء للأفضل.

واضاف ان هذه المبادرة تمثل خطوة جريئة نحو مستقبل أكثر إشراقاً للمرأة السيناوية، وتعد نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي في المناطق الصحراوية.

ومن جهتها قالت الدكتورة نها الحسيني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة جنوب سيناء، أن التعاون مع مركز بحوث الصحراء يشكل نقلة نوعية في جهود المجلس لتمكين المرأة السيناوية، معربة عن تطلعها إلى ترجمة هذه الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس يغير حياة النساء في مجتمعاتنا المحلية."

خلال اللقاء، قدم الدكتور أحمد الحاوي، رئيس برنامج تنمية الثروة الحيوانية بسيناء، عرضاً مفصلاً حول النماذج الناجحة التي نفذها المركز سابقاً، مسلطاً الضوء على التأثير الإيجابي لهذه المشاريع على الأسر السيناوية.

وقالت الدكتورة داليا أبو زيد، رئيس برنامج تمكين المرأة المعيلة بالمركز، أنه تم تصميم هذه المبادرة بناءً على دراسة عميقة لاحتياجات المرأة السيناوية، وأنه لا يتم تقديم حلولاً جاهزة، بل يتم العمل من خلالها على تطوير مشاريع مستدامة تنبع من واقع المجتمع المحلي وتلبي طموحاته."

فيما قدمت الدكتورة منى الشاذلي، أستاذ الميكروبيولوجي بالمركز، والمسئول عن الجانب العلمي للمبادرة، عرضا أوضحت خلاله كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تسهم في تعزيز قدرات المرأة السيناوية في مجالات متنوعة.

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