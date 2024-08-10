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اليوم.. أولى جلسات محاكمة يحيى موسى و16 آخرين بتهمة الاتجار في العملة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تبدأ الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي.

كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الإخواني يحيى موسى و16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، في القضية رقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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