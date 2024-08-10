شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تعمل مشروع.. اعرف كيفية اختيار سلالات الأغنام والان مع تفاصيل الخبر

تربية الأغنام والماعز، من المشروعات التى يمكن إدارتها بواسطة ربات البيوت أو شباب الخريجين أو الأطفال وكل الأفراد من غير المتخصصين، علاوة على مخرجاتها التي يمكن إعادة استخدامها في الأنشطة الزراعية، كالسماد عالي الجودة والخصوبة، بالإضافة لارتفاع نسبة تصافيها والتي تصل إلى 55%.



وفى التقرير التالى نتعرف على قواعد اختيار سلالات أغنام لإقامة مشروعات:

1. يتم اختيار السلالات بناءً على الهدف من المشروع، سواء كان في التسمين أو إنتاج الألبان أو ثنائي الغرض.

2- السلالات المحلية المعروفة تتصدرها سلالة الرحماني، و تميز بلونه الداكن، وقرونه، ووصول وزن الذكر البالغ فيه إلى 110 كجم، و حجم الإناث البالغة 85 كجم، مع زيادة نسب التوأمية التي تصل إلى 1.3، بما يعادل 130 مولود، لكل 130 رأس عشار في الولدة الواحدة.

3- معدل الزيادة والنمو في سلالة الرحمانى يتراوح ما بين 150 إلى 200 جرام يوميًا، خلال الفترة الزمنية الفاصلة من بعد الولادة وحتى الفطام.

4- السلالة الثانية هى الأوسيمي، والتي نشأت في منطقة أوسيم، و تتسم بلونها الأبيض، والرأس البنية أو السوداء، وتصل فيها نسبة التوأمية إلى 1.2، والأمر عينه بالنسبة لمعدلات النمو.

5-سلالة البرقي، تنتشر في نطاق محافظات الساحل الشمالي والمناطق الصحراوية، وتتميز بقلة مستوى الشحوم و”اللية” فيها، ما يضاعف من أسعار تداولها وبيعها.

6- هناك سلالات مستوردة هي "الفنلندي" و"الرومانوف الروسي.